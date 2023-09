Musk: X gaat iedere gebruiker geld vragen in strijd tegen ‘bots’

Socialmediaplatform X brengt binnenkort mogelijk bij iedere gebruiker een geldbedrag in rekening. Dat is nodig om geautomatiseerde spamaccounts van de berichtendienst te weren, zei eigenaar Elon Musk in een op X uitgezonden gesprek. De miljardair kocht het toenmalige Twitter vorig jaar voor 44 miljard dollar.

Musk opperde het idee in een gesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij vroeg de zakenman wat X doet tegen zogeheten bots die antisemitische boodschappen verspreiden. Musk zei daarop dat X voorbereidingen treft voor "een kleine maandelijkse betaling voor het gebruik".

"Het is de enige manier die ik kan bedenken om grote legers aan bots te bestrijden", zei Musk. "Bots kosten een fractie van een cent, maar als iemand een paar dollar moet betalen, of een klein bedrag, zouden de kosten voor bots zeer hoog worden. En daarnaast moet je ook telkens een nieuwe betaalfunctie instellen voor iedere nieuwe bot."

Het gesprek tussen Musk en Netanyahu vond plaats na felle kritiek van een Amerikaanse organisatie die tegen antisemitisme strijdt. Deze Anti-Defamation League (ADL) stelt dat extremistische berichten op X zijn toegenomen sinds de overname en massaontslagen vorig jaar. Maar volgens Musk zijn die beweringen onjuist en heeft de ADL daarmee ondertussen veel adverteerders weggejaagd van X, dat veel inkomsten verloor.