Economische krimp in tweede kwartaal valt iets lager uit

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar op kwartaalbasis met 0,2 procent gekrompen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na een tweede berekening. Het cijfer werd daarmee opwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening in augustus kwam de krimp ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 nog uit op 0,3 procent. Nederland zit daarmee technisch in een recessie, waarvan sprake is bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp.

De opwaartse bijstelling is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan een opwaartse bijstelling van het handelssaldo en door nieuwe cijfers over de industrie en de zakelijke dienstverlening. De investeringen zijn echter neerwaarts bijgesteld. Het totaalbeeld is volgens het statistiekbureau niet veranderd. Zo wordt de krimp in het tweede kwartaal met name veroorzaakt doordat het handelssaldo kleiner was dan eerder en door een daling van de consumptie door huishoudens.

Bij elke nieuwe berekening van het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, bepaalt het CBS ook opnieuw de cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Dat heeft niet geleid tot een bijstelling van de bbp-groei in de voorgaande kwartalen.

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het tweede kwartaal met 9000 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. De eerste berekening kwam uit op een toename van 7000 banen. Ten opzichte van een jaar geleden waren er in het tweede kwartaal van 2023 volgens de tweede berekening 185.000 banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 182.000 banen.