Hoeveel mensen krijgen het minimumloon?

Het minimumloon gaat met nog eens 1,7 procent omhoog van 12,79 euro per uur naar 13 euro. Een opsteker voor de mensen die ervan moeten rondkomen. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk?

Volgens het CBS waren er in 2021 een kleine 440.000 banen waarvoor het minimumloon gold. Ruim de helft werd ingevuld door jongeren. Relatief veel mensen met een migratieachtergrond verdienen het minimumloon.

In de sectoren vervoer en posterijen is het aandeel werknemers met het minimumloon het hoogst. Maar dit zijn relatief kleine branches. In absolute zin werken veel mensen in de horeca, in winkels en de uitzendbranche voor het minimumloon.

Zij zijn niet de enigen die erop vooruitgaan. Het minimumloon is gekoppeld aan de AOW en de bijstand. Dus een kleine 400.000 bijstandsgerechtigden en ruim 3,5 miljoen AOW'ers profiteren mee.

Verder stijgen ook de lonen net boven het minimumloon. Daarbij gaat het om 20 procent van alle werknemers die een salaris ontvangen van maximaal 125 procent van het minimumloon.