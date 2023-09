Duitse woningbouwsector wil 50 miljard om uit dip te komen

De Duitse bouwsector heeft 50 miljard euro aan stimuleringsmaatregelen nodig om uit het slop te komen, betoogt vakbond Bauen-Agrar-Umwelt (IGBAU). Hogere rentes en sterk gestegen materiaalkosten drukken zwaar op de Duitse bouw, die volgens vakbondsvoorzitter Robert Feiger in zware problemen dreigt te komen.

"Economische stimuleringspakketten zijn in het nabije verleden erg succesvol gelanceerd. Het is opnieuw tijd", zegt Feiger tegen de krant Bild am Sonntag. "De woningbouw dreigt om te vallen", voegt hij daar aan toe. "De bouwcijfers dalen en dalen, terwijl de bevolking groeit."

De bouwvakbond doet de oproep in de aanloop naar een topontmoeting met de Duitse regering over woningtekorten, die maandag plaatsvindt. Berlijn wil dat er jaarlijks 400.000 woningen worden gebouwd, maar dat doel werd vorig jaar niet gehaald en ligt ook dit jaar waarschijnlijk niet binnen bereik.

Dalende huizenprijzen

Tegenover de sterk gestegen leen- en bouwkosten staan dalende huizenprijzen, waardoor investeren in nieuwe projecten minder aantrekkelijk is. Onlangs maakte de grote Duitse vastgoedinvesteerder Vonovia bekend de bouw van 60.000 appartementen op te schorten, omdat het nu niet winstgevend is om die te bouwen.

Ook in Nederland spelen hoge rentes vastgoedinvesteerders parten. Certitudo uit Den Bosch, dat betrokken was bij meerdere projecten voor de oplevering van honderden woningen, werd afgelopen week failliet verklaard. De onderneming zei dat veel vastgoedprojecten stil kwamen te liggen door de sterk gestegen kosten.