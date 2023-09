Ajax omlaag en omhoog op Amsterdamse beurs na chaos van zondag

Het aandeel Ajax is maandag in de vroege handel op de beurs in Amsterdam meer dan 5 procent in waarde gezakt. Maar het aandeel herstelde zich snel en na enkele minuten was sprake van plus van bijna 2 procent. Beleggers verwerken de chaotische taferelen van zondag bij de beursgenoteerde voetbalclub. Ook roestvrijstaalfabrikant Aperam is een grote verliezer aan het Damrak na het verlagen van zijn financiële verwachtingen. De Klassieker tegen Feyenoord eindigde dit weekend in een drama voor Ajax. Na een klein uur moest de wedstrijd worden gestaakt omdat supporters vuurwerk op het veld hadden gegooid. Daarna bestormden hooligans van Ajax de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA. Dat het aandeel toch snel koersherstel liet zien kan ermee te maken hebben dat maar een beperkt deel van de aandelen van Ajax vrij verhandelbaar is. Koersbewegingen zijn daardoor soms moeilijk te voorspellen. Ook is bekend geworden dat Ajax per direct de samenwerking heeft beëindigd met directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Hij was afgelopen week in opspraak geraakt omdat hij zaken heeft gedaan met een spelersmakelaarskantoor dat aandelen heeft in een bedrijf waarvan hij zelf grootaandeelhouder is. Aperam ging zo'n 7 procent onderuit. De producent van roestvrijstaal is somberder geworden over zijn prestaties in het derde kwartaal, onder meer vanwege een volumeverlies door een productieonderbreking in de fabriek in het Belgische Genk. Ook kampt Aperam met operationele problemen bij zijn vestiging in Châtelet, niet ver van Charleroi. Algehele stemming negatief De algehele stemming op de Europese beurzen was maandag negatief. Daarbij wordt waarschijnlijk met een schuin oog naar Azië gekeken waar de koersen op de meeste beurzen maandag omlaag gingen. De AEX-index in Amsterdam verloor 0,3 procent tot 728,27 punten. De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen, ging 0,4 procent omlaag tot 838,86 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,3 procent. Air France-KLM noteerde verder 0,2 procent in de plus. KLM meldde een akkoord op hoofdlijnen te hebben gesloten met pilotenvakbond VNV over een nieuwe cao. Daardoor gaat een geplande werkonderbreking van vliegers niet door. Euro en olie De euro was 1,0646 dollar waard, tegen 1,0662 dollar bij het slot van de beurzen in Europa op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 90,39 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 93,77 dollar per vat.