Zeur je over Ryanair? De budgetvlieger presteert beter dan KLM of Lufthansa

Het is chique om te zeggen dat je nooit meer met Ryanair vliegt om daarna iets te vertellen over een vertraging en hoe de Ierse budgetvlieger toen geen hotel regelde. Maar: vergeet niet dat je voor drie tientjes vloog en voor het bedrag dat je bij een andere vliegmaatschappij kwijt zou zijn, wel een week een hotel kunt boeken.

Luchtvaartexpert Luk De Wilde hekelt bij HLN dan ook het 'Ryanair bashen'. “Ryanair is met 3200 vluchten per dag veruit de grootste luchtvaartmaatschappij in Europa. Ryanair is groter dan bijvoorbeeld Lufthansa of Air France en staat dus ook veel meer bloot aan klachten.”

En die zijn veelal niet terecht, weet OAG een Britse aanbieder van digitale vliegreisinformatie. In de eerste helft van 2022 was Ryanair de betrouwbaarste vliegmaatschappij van Europa. Het bedrijf annuleerde slechts 0,3 procent van de vluchten. Ter vergelijking: bij British Airways ging 3,5 procent van de vluchten niet door. Ook KLM en Lufthansa schrapten een stuk meer vluchten.

De Wilde over Ryanair: “Uit eigen ervaring weet ik: qua stipheid zijn ze zéér goed. En daar draait het toch om, veilig en efficiënt van punt A naar B vliegen. Zo’n 93 procent van de vluchten vertrekt stipt, dat wil zeggen binnen een aanvaardbare marge van 15 tot 20 minuten.”

Verder zijn de vliegtuigen relatief nieuw en zuinig wat brandstofverbruik betreft. Er gaan ook meer passagiers in, waardoor het vliegen met Ryanair per saldo iets minder slecht is voor het milieu. Je krijgt geen eten, maar dat is toch al niet lekker en je kunt wel zonder als je binnen Europa vliegt.

Zijn er geen nadelen? Jawel, de klantenservice is matig en piloten worden slecht betaald, vinden ze zelf. Ze krijgen inderdaad niet de 3 ton per jaar die de piloten van KLM ontvangen voor 'het besturen van een veredelde bus', zoals Ryanair-topman Michael O'Leary het zelf omschrijft.