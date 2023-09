Goed nieuws: De EU-gasvoorraden zitten voor meer dan 95 procent vol

We zitten er warmpjes bij deze winter, want Nederland en de andere EU-landen zijn er deze zomer in geslaagd om hun gasvoorraden zo goed als tot de nok toe te vullen. De prijzen van energiecontracten liggen ondertussen zo'n 60 procent lager als een jaar geleden.

Nederland heeft op het moment 96,0 procent van zijn gasbergingen gevuld, wat nog iets hoger is dan het Europese gemiddelde van 95,1 procent. Nederlands grootste gasopslag in Langelo (nabij Norg) is Lector energietransitie Martien Visser is erg in zijn nopjes met de gezamenlijke aanpak en deelt zijn vreugde samen met de cijfers op X.

“Hoera! De EU is er in geslaagd haar gasbergingen deze zomer voor gemiddeld 95% te vullen. Alle EU-landen hebben hun bijdrage geleverd. Samen hebben overheden, publieke en private bedrijven de schouders eronder gezet. Zouden we vaker kunnen doen”, schrijft de manager strategie van de Gasunie.

Alle EU-landen hebben hun bijdrage geleverd. Samen hebben overheden, publieke en private bedrijven de schouders eronder gezet. Zouden we vaker kunnen doen.

Gaslicht.com heeft de gemiddelde jaarkosten, het goedkoopste en het duurste energiecontract sinds januari 2020 op een rijtje gezet (op basis van een gemiddeld jaarverbruik van 3500 kWh en 1500m3 inclusief btw en overheidsheffingen):