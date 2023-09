Inflatie verdwenen

In Nederland was er in september geen sprake meer van inflatie, na ruim 3% in augustus. Volgens voorlopige CBS-berekeningen lag het gemiddelde prijspeil in Nederland in september zelfs 0,3% lager dan een jaar geleden, wanneer de Europese maatstaf (HICP) wordt aangehouden. Deflatie dus. Daarmee wordt de dalende trend voortgezet: in juli bedroeg de jaar-op-jaargeldontwaarding ruim 5%, in augustus 3,4%.

Het cijfer is een beetje misleidend: belangrijke oorzaak van de daling is de prijs van energie. Die is enorm gedaald en dat weegt sterk in het inflatiecijfer. De prijzen van boodschappen stijgen nog steeds