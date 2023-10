Europa kost Nederland jaarlijks 3,3 miljard euro

De rekeningen van Europa zijn ingewikkeld. Ieder land betaalt om lid te zijn, maar er komt ook geld terug. Vooral richting boeren, maar ook voor arme regio's, studenten, etc. De Europese Commissie geeft al geruime tijd geen informatie over welk land hoeveel geld naar de EU overmaakt – en welk land hoeveel geld ontvangt. De Duitse krant WELT beschikt over een niet eerder gepubliceerde berekening van het Duitse Economisch Instituut waaruit de betalingsstromen blijken.

Nederland is een van de grotere netto-betalers blijkt uit de cijfers. En Polen veruit de grootste ontvanger.