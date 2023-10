Salarisverschil mannen en vrouwen toegenomen

Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen is de afgelopen twee jaar toegenomen. Mannen lijken sterker geprofiteerd te hebben van de loongolf en een goede onderhandelingspositie op de krappe arbeidsmarkt, schrijft de Volkskrant.

Volgens het tweejaarlijkse salarisonderzoek van Intermediair en Nyenrode is het loonverschil tussen mannen en vrouwen toegenomen van 5 procent naar 7,4 procent. In dit onderzoek vulden 23.000 werknemers een uitgebreide vragenlijst in over hun salaris en arbeidsvoorwaarden. De resultaten zijn door weging zo representatief mogelijk gemaakt voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het oplopende verschil tussen mannen en vrouwen onder de ondervraagden komt doordat mannen hun salaris de afgelopen twee jaar sneller zagen stijgen: zij verdienen nu 16,4 procent meer dan in 2021, vrouwen gingen er gemiddeld 9,1 procent op vooruit. Deze percentages zijn gecorrigeerd voor factoren als deeltijdwerk, functie, leeftijd en werkervaring.