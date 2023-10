De verkoop van nieuwbouwhuizen is ingestort, schrijft het AD. In het tweede kwartaal werden er slechts 3300 verkocht. Volgens het CBS waren het er nog nooit zo weinig.

Uit gegevens van het CBS en het Kadaster blijkt dat de verkoop van nieuwe huizen met maar liefst 56 procent is gedaald vergeleken met het voorgaande jaar, wat de grootste daling is sinds 2015. Deze daling wordt toegeschreven aan verschillende factoren.

Een van de belangrijkste redenen voor deze afname is de stijgende hypotheekrente. Het wordt voor kopers moeilijker om hun aankoop te financieren. Bovendien zijn er minder vergunningen voor nieuwbouwprojecten afgegeven, deels vanwege milieukwesties zoals stikstof en PFAS, en deels vanwege trage vergunningsprocessen als gevolg van personeelstekorten bij gemeenten.

Een ander cruciaal aspect is de onzekerheid onder potentiële kopers. Na aankoop duurt het vaak anderhalf jaar voordat ze hun nieuwe woning kunnen betrekken. Daarnaast waren vorig jaar de prijzen van oude huizen onvoorspelbaar, waardoor veel mensen terughoudend waren bij het kopen van een nieuw huis.

De nieuwbouwprijzen blijven hoog en zijn zelfs gestegen tot bijna 500.000 euro, wat een ton duurder is dan de gemiddelde bestaande woning. Projectontwikkelaars proberen weliswaar goedkopere woningen te bouwen om kopers aan te trekken, maar tot nu toe heeft dit niet het gewenste effect gehad. In de eerste helft van dit jaar werden slechts iets meer dan 6600 nieuwbouwwoningen verkocht, wat historisch laag is en ver verwijderd van de ambitie van de overheid om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen.