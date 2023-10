Overbieden op huurwoning is in Amsterdam steeds gebruikelijker

Bij koopwoningen is het al lang gebruikelijk, maar steeds vaker vragen verhuurders mensen die geïnteresseerd zijn in een vrijgekomen woning iets boven de aanvankelijk gevraagde huur te gaan zitten, meldt Het Parool.

Volgens de Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA) moeten potentiële huurders in de helft van de gevallen boven de gevraagde huurprijs bieden. Soms wordt een eenmalig bedrag verzocht om voor een woning in aanmerking te komen.

Volgens voorzitter Patrick Smolders van de VVA zou het doorgaans niet gaan "om schrikbarende bedragen" die moeten worden overboden. "Maar wij vinden het fenomeen zorgelijk: mensen gaan tegen elkaar opbieden. Overigens is de huurder die het meest betaalt niet per se in het belang van de verhuurder: de rijkste huurder is niet altijd de beste huurder."