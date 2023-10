Autorijden kost meer dan een ton in Singapore (en dan heb je nog geen auto)

Nederland is een duur land om auto te rijden, vergeleken met omringende landen. Naast de btw, BPM en benzineaccijnzen, wordt ook de CO2-uitstoot stevig belast. Maar in de Aziatische stadstaat Singapore is autorijden pas écht een hobby voor de rijke elite.

Het openbaar vervoersysteem in Singapore is erg goed. Er wonen bijna zes miljoen mensen in het kleine land, dat je binnen een uur doorkruist. Er is dus weinig ruimte voor wegen, parkeerplaatsen en tankstations. Autorijden wordt er als een absolute luxe beschouwd.

Om achter het stuur te mogen plaatsnemen van je eigen voertuig, heb je een 'certificate of entitlement' (COE) nodig, dat gekoppeld is aan een specifiek soort auto en tien jaar geldig is. De overheid wil het aantal auto's op de weg beperken, en daarom zijn er maar een beperkt aantal COE's die per opbod worden verkocht.

De COE-prijzen zijn de afgelopen jaren de pan uit gerezen. Afgelopen week ging een COE voor een grote auto weg voor omgerekend zo'n 101.000 euro, vier keer zoveel als in 2019. Een COE voor een kleinere auto ligt iets lager, maar voor een modale auto als de Toyota Camry Hybrid zul je in totaal zo'n 175.000 euro neer moeten tellen, tegenover omgerekend 27.000 euro in de VS en 45.200 euro in Nederland (al is de auto hier sinds vorig jaar niet meer te koop).

Woningen zijn wél relatief betaalbaar op het eiland, zeker als je je bedenkt dat het gemiddelde jaarlijkse gezinssalaris in Singapore omgerekend zo'n 85.000 euro bedraagt, schrijft het AD.