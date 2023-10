Kleinste loonkloof tussen mannen en vrouwen in Groningen; Drenthe scoort slecht. Wat is er aan de hand?

Werkende vrouwen verdienen in de provincies Groningen en Friesland bijna evenveel als mannen. Onder de 45 jaar is er in Noord-Nederland zelfs helemaal geen verschil te zien op het loonstrookje, blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek van carrièreplatform Intermediair en de Nyenrode Business Universiteit. Andere provincies staan er slechter op.

Voor het onderzoek zijn salarissen en arbeidsvoorwaarden van meer dan 23.000 mensen in loondienst geanalyseerd. Landelijk verdienen mannen gemiddeld 7,4 procent meer dan vrouwen, en dat verschil is de afgelopen twee jaar zelfs groter geworden. In Drenthe is de loonkloof met 8,5 procent het grootst; in Groningen en Friesland is dit met 2,8 procent het laagst.

Lagere opleiding, kleinere loonkloof

Waarom is de loonkloof in andere delen van het land zo'n hardnekkig fenomeen? “Een mogelijke verklaring kan zijn dat er in Groningen relatief weinig mensen werken met opleidingsniveau hoog, in vergelijking tot provincies waar de loonkloof hoger is. Bij lagere opleiding is de loonkloof het kleinste. In Groningen heeft 33 procent van de mensen in loondienst een hoog opleidingsniveau, terwijl dat bijvoorbeeld in Utrecht op 52 procent zit. Dus daar zitten grote verschillen tussen”, zegt onderzoeker Jaap van Muijen tegen RTV Noord.

Er zijn verschillende redenen waarom mannen gemiddeld meer verdienen dan vrouwen. “Mannen onderhandelen vaker over hun salaris dan vrouwen”, legt Van Muijen uit. “Ook ontvangen zij vaker een bonus. Opvallend is dat van de werkende vrouwen 53 procent niet weet of er een bonus wordt verstrekt, tegenover ‘slechts’ 36 procent van de mannen.”

'Mannen onderhandelen vaker over hun salaris dan vrouwen'

Uit het onderzoek blijkt verder dat mannen vaker profiteren van winstdeling, onkostenvergoeding, overwerkvergoeding en vergoeding bij verhuizing. Ook maken mannen drie keer zo vaak gebruik van een auto van de zaak en bijbehorende tankpas vergeleken met vrouwen. “Vrouwen ontvangen daarentegen vaker dan mannen een dertiende maand. Dat is te verklaren doordat vrouwen relatief vaker in de non-profitsector werken”, besluit Van Muijen.