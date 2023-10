Generatie Z op de arbeidsmarkt: ‘Soms is het gewoon even niet zo leuk’

Generatie Z - de sneeuwvlokjes met de curlingouders - betreedt de arbeidsmarkt en niet iedereen is blij met de generatie die vrije tijd belangrijker vindt dan werk, die hoge eisen stelt en op tijd naar huis gaat.

De twintigers van nu bevinden zich ook in een heel andere positie dan de millennials, die op de arbeidsmarkt kwamen toen er veel werkloosheid was. Nu schreeuwen bedrijven om personeel en dus valt er ook wat te eisen voor de jongeren die nu aan het werk gaan.

Eva Geesing, directeur van uitzendbureau The New Crew stelt bij de NOS dat Generatie Z vooral streeft naar geluk en moeilijk kan omgaan met mindere momenten. "Ze verwachten dat elke keuze die ze maken, hen naar dat geluk zal leiden. Maar niet elke keuze kan leiden tot geluk en soms is het gewoon even niet zo leuk."

Amerikaanse managers hebben ondertussen grote moeite met Generatie Z. In een enquête noemt 74 procent van hen de twintigers ongemotiveerd, snel afgeleid en overgevoelig voor kritiek. Ook zetten ze niet snel de schouders ergens onder.

Het is een bekend beeld dat enigszins wordt bevestigd door onderzoek van TNO waaruit blijkt dat 21 procent van de werknemers tussen de 18 en 27 jaar zich meermaals per maand emotioneel uitgeput voelt door werk. Zijn het dan allemaal slappelingen zonder doorzettingsvermogen? Generatie Z-expert Hajar Yagkoubi (23) vindt van niet. "Ik zie het niet als zwakte, maar als een soort dapperheid. Dat je eigenlijk durft te laten zien dat je ergens mee zit of dat het niet zo lekker gaat."