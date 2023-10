Olieprijzen stijgen door aanval Hamas op Israël

De olieprijzen lieten maandagochtend een stevige stijging zien, na de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekeinde. De vrees voor een verdere escalatie van het conflict wakkerde de zorgen aan over de aanvoer van ruwe olie uit het Midden-Oosten. Ook goud, dat in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, werd duurder. De Amerikaanse dollar en de Japanse yen, die ook als veilige beleggingen worden gezien, stegen eveneens in waarde. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) steeg met 4 procent tot 86,07 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, kost momenteel 3,7 procent meer op 87,72 dollar per vat. Vorige week gingen de olieprijzen nog flink omlaag door een afzwakkende vraag naar benzine in de Verenigde Staten en zorgen over een recessie door de hoge rente. Ook de sterke dollar drukte de prijzen, omdat olie daardoor duurder wordt voor handelaren met andere valuta. Dat ondermijnt de vraag. Goud werd ruim één procent duurder op 1865 dollar per troy ounce (31,1 gram). De aanval van Hamas en de Israëlische oorlogsverklaring als reactie daarop hebben al meer dan duizend doden geëist. Ook hebben de VS aangegeven oorlogsschepen naar de regio te sturen. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat Iraanse veiligheidsfunctionarissen Hamas zou hebben geholpen bij het plannen van de aanval op Israël. Aanvoerkanaal Iran is een belangrijke olieproducent en een voorstander van Hamas. Elke vergelding tegen Teheran zou de doorgang van schepen door de Straat van Hormuz in gevaar kunnen brengen. Iran heeft vaker gedreigd dat belangrijke aanvoerkanaal te sluiten. Het land ontkende maandag echter betrokken te zijn geweest bij de aanval van Hamas op Israël, meldde de krant The Jerusalem Post. De Iraanse delegatie bij de VN gaf daartoe een verklaring uit. In de verklaring werd wel uitgesproken dat Iran de Palestijnen zonder voorbehoud zou steunen. De gevolgen van de Israëlische aanvallen weergalmden zondag ook op de aandelenmarkten in het Midden-Oosten, waar flinke koersverliezen werden geleden. De Aziatische beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien. In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na de landelijke vakantieweek, zakte de hoofdindex 0,7 procent. In Hongkong werd de ochtendsessie geschrapt vanwege een tyfoon en zal de aandelenhandel later op de dag worden hervat. De Australische beurs klom 0,3 procent. In Japan en Zuid-Korea waren de beurzen gesloten.