Stoppen met subsidie op fosiele brandstof is heel onverstandig, zeggen economen

Het afschaffen van fossiele subsidies brengt klimaatdoelen niet dichterbij, maar schaadt juist de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dat stellen zeven energie-experts in economentijdschrift ESB. Ze zijn optimistsich over de snelheid waarmee Europa de C)2-doelen gaat halen. De deskundigen stellen dat een handelssysteem waarmee Europese industriële bedrijven emissierechten kunnen kopen ervoor zal zorgen dat CO₂-doelen al vóór 2040 worden gehaald. Het stoppen van Nederlandse overheidssteun aan fossiele uitstoters in Nederland dwarsboomt dat systeem, zo schrijven de experts. Dat schrijft het FD.

Volgens de expert gaat het gebruik van fossiele brandstoffen niet sneller omlaag als de subsidies worden afgeschaft. Het zal alleen effecten hebben voor de Nederlandse economie: die wordt er door geschaad.