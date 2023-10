Tweedehands auto’s worden goedkoper; aanbod stijgt

De prijs van een tweedehands auto is wat afgekoeld. Een occasion werd het afgelopen halfjaar telkens wat goedkoper. Ook afgelopen maand daalde de gemiddelde prijs weer met 1,5 procent naar 24.123 euro, meldt online autoplatform AutoScout24. Ondertussen wordt de keuze voor kopers steeds groter.

Het aantal aangeboden tweedehands auto's is afgelopen maand met 4,5 procent gestegen naar 223.153, vergeleken met augustus. Eind vorig jaar piekten de autoprijzen op het platform nog tot boven de 25.000 euro, maar sindsdien is de markt gestabiliseerd.

“Nu de zomervakantie voorbij is, zien we doorgaans dat de gemiddelde prijs van een occasion weer toeneemt”, stelt Dorianne Richelle van AutoScout24 in De Telegraaf. “In september zagen we echter dat de gemiddelde prijs van een occasion - net als vorige maanden - bleef dalen. Tegelijkertijd bleef het aanbod groeien.” Volgens Richelle is de prijs van een occasion ook in andere Europese landen omlaaggegaan.