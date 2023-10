Fout in ING-app geeft nietsvermoedende klant toegang tot rekening van wildvreemde

Een ING-klant kwam na inloggen met gezichtsherkenning opeens in de rekening van iemand anders terecht. Door een systeemfout kon de klant gevoelige informatie inzien, geld versturen en gegevens wijzigen, schrijft het Financiële Dagblad.

"Tot mijn grote verbazing zag ik daar álle financiële gegevens van deze persoon", vertelt de rekenhouder aan het FD. "Ik kon zelfs diens gegevens wijzigen of de rekening opzeggen. Dat zoiets mogelijk was, voelde heel ongemakkelijk. Vooral omdat anderen op die manier mogelijk ook in míjn rekening kunnen komen."

De ING heeft rekeninghouders of de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet van de fout op de hoogte gesteld, al zegt de bank zelf van wel. "De fout lag bij ons, niet bij de gezichtsherkenning", legt een woordvoerder van de bank uit. “We zijn blij als klanten deze situaties melden, daar leren we van.”

Bij de toezichthouder komen wel vaker meldingen binnen over soortgelijke incidenten. "Het komt af en toe voor dat er verkeerde klantgegevens verschijnen. Dat beperkt zich overigens niet tot banken, maar het kan bijvoorbeeld ook bij een pensioenverzekeraar gebeuren," vertelt een woordvoerder.