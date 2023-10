Transavia vliegt tot november niet naar Israël

Transavia annuleert tot en met 31 oktober alle vluchten van en naar Tel Aviv in Israël, "vanwege de aanhoudende onzekere situatie in de regio". Dat schrijft de luchtvaartmaatschappij op de eigen website. Transavia vliegt sinds het weekend van de bloedige aanval van Hamas op Israël al niet meer op Tel Aviv.

Het is nog niet bekend wat de situatie betekent voor vluchten vanaf 1 november, aldus Transavia. Vliegen naar Beiroet in Libanon en Amman in Jordanië kan tot op dit moment nog wel. Wel zijn de vliegroutes naar Amman gewijzigd, zodat toestellen niet over Israël hoeven te vliegen.

Luchtvaartmaatschappij easyJet annuleert in ieder geval tot en met woensdag 18 oktober alle vluchten naar Israël. KLM meldde vorige week "tot nader order" niet naar Israël te vliegen.