Een op de vier huiseigenaren baalt van hypotheekkeuzes

Een kwart van de huiseigenaren die in het verleden een hypotheek heeft afgesloten, heeft spijt van zijn keuze. Ze hadden bijvoorbeeld een andere lengte voor hun rentevastperiode willen kiezen, blijkt uit onderzoek van aanbieder Munt Hypotheken.

Achteraf is het mooi wonen

“Van de Nederlanders die expliciet aangeven dat zij de verkeerde beslissing hebben gemaakt, was 65% liever voor een langere rentevastperiode gegaan. Slechts een derde was voor een kortere periode gegaan”, zegt directeur Menno Luiten in De Telegraaf.

Op dit moment zetten zes van de tien hypotheeksluiters de rente voor tien jaar vast. In 2021, voordat de rente hard ging stijgen, kozen de meeste mensen nog voor een rentevaste periode van twintig jaar. Hypotheekadviseurs vertellen dat consumenten al vóór het adviesgesprek voor zichzelf duidelijk hebben dat ze een korte rentevastperiode willen.

Geen garantie dat de rente niet nog veel verder stijgt

Luiten noemt een lange rentevastperiode nog steeds een goed idee, ook al is de rente tot vier keer hoger dan twee jaar geleden. “Wanneer je de afgelopen decennia onder de loep neemt, is de rente nooit stabiel gebleven. Tien jaar rente vastzetten en daarna maar zien hoe de vlag erbij hangt, is achteraf zeker niet altijd de verstandigste keus.”