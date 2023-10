Gasprijs stijgt door vrees breder conflict in Midden-Oosten

De Europese prijs voor aardgas is weer gestegen door de vrees voor een breder conflict in het Midden-Oosten. Eerder daalde de gasprijs juist door mildere weersvoorspellingen voor Europa en de inspanningen van de Verenigde Staten om het conflict tussen Israël en de Palestijnse militante beweging Hamas in bedwang te houden.

Op de Amsterdamse gasbeurs klom de prijs voor leveringen in november vrijdagochtend met ruim 2 procent tot 51,25 euro per megawattuur. Op weekbasis is de gasprijs wel iets gedaald. De prijs ligt echter nog altijd zo'n 35 procent boven het niveau van voor de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Vorige week tikte de gasprijs zelfs nog het hoogste niveau sinds februari aan.

De bezorgdheid groeit dat de VS betrokken raken bij een bredere regionale oorlog in het Midden-Oosten. Zo zei het Pentagon meer drone-aanvallen te zien op Amerikaanse troepen in Irak en Syrië. Ook heeft een Amerikaanse torpedobootjager kruisraketten onderschept die door Houthi-rebellen in Jemen op Israël waren afgevuurd. Daarnaast heeft de Amerikaanse president Joe Biden een rechtstreeks beroep op het Amerikaanse volk gedaan om de financiering van Israël en de oorlogsinspanningen van Oekraïne te steunen.

Onrustig

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas is het ook aan de grens tussen Israël en Libanon erg onrustig. De militante beweging Hezbollah uit Libanon vuurt al bijna twee weken raketten af over de grens, waarop Israël met tegenaanvallen reageert.

Het conflict heeft tot nu toe geleid tot de sluiting van een groot gasveld in Israël dat Egypte bevoorraadt. De export van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) van Egypte zou daardoor beperkt kunnen worden. De lng-export van Egypte naar Europa is niet groot, maar een breder conflict en een potentiële Iraanse betrokkenheid bij het conflict zouden de veiligheidsrisico's kunnen vergroten voor Qatarese lng-schepen die door de Straat van Hormuz varen. Een Iraanse betrokkenheid zou ook veiligheidsrisico's kunnen opleveren voor de internationale gaspijpleidingen in de regio.