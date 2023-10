‘Soeverein’ worden om geen belasting meer te hoeven betalen? “Je komt alleen maar dieper in de schulden”

Er is een groep mensen die zich 'autonomen' noemt en die zogezegd uit de maatschappij stapt. Ze stellen dat de wetten en regels niet op hen van toepassing zijn. Wat in de praktijk betekent dat ze stoppen met betalen van bijvoorbeeld de huur, de verzekering en de belasting.

Een vrouw uit het noorden van Nederland vertelt aan Pointer hoe ze zich heeft laten misleiden en daar nu grote spijt van heeft. Ze had een schuld van 30.000 euro waardoor ze in de problemen was gekomen. "Deurwaarders aan de deur, incassobureaus, we waren al een keer afgesloten van gas, water en licht.”

Toen hoorde ze op een bijeenkomst dat je ook 'soeverein' kunt worden. "Je betaalde niks meer. Geen belasting, huur, hypotheek of gas, water en licht.” Dat klonk haar als muziek in de oren. "Ik wilde het geloven.”

Maar ze kwam van de regen in de drup door dit zogenaamde 'autonome leven'. Jelle van Buuren, hoofddocent Veiligheidsstudies aan de Universiteit Leiden, legt uit: "Gezinnen met kinderen komen op straat te staan, omdat ze echt denken dat de overheid geen recht heeft bij hen belasting te heffen of dat ze geen huur hoeven te betalen. En als je dan een of ander bordje op de gevel schroeft met ‘ik ben een ambassade’, dan is het idee dat de overheid niet eens binnen mag komen.”

"We beginnen inmiddels de voorbeelden te zien dat die overheid wel degelijk binnenkomt, waarbij mensen failliet gaan, aan de grond raken, uit hun huis worden gezet. Dat is het maatschappelijke drama dat je ziet.”

Het overkwam ook de vrouw bij Pointer. "Ik denk nu dat ik tussen de 50.000 en 55.000 euro schuld heb. Het is veel erger geworden." Nu heeft ze spijt "Wat ben ik dom geweest dat ik daarin meegezogen ben. Het is een zwarte bladzijde uit mijn leven. Ik had het nooit moeten doen.”