Illegale online apotheken lichten klanten op

Van pijnstillers tot slaapmedicatie: betrouwbaar ogende onlineapotheken met duizenden bezoekers bieden alles aan waar normaal een recept voor nodig is. Vaak worden klanten voor honderden euro's opgelicht. Dat blijkt uit onderzoek door het AD naar dertig online shops met totaal zo'n 150 duizend bezoekers per maand. "Ze spelen op een ongelooflijk zieke manier op je in."

"Mijn vrouw en ik wilden goed slapen. En mijn dokter geeft daar niet zomaar medicijnen voor. Dus probeerden we het op deze manier." Op aanraden van een vriend zoekt Maarten* op internet naar het kalmeringsmiddel Rohypnol. Thuis in Spijkenisse vindt hij binnen een paar minuten een onlineapotheek die dit aanbiedt. Een recept is niet nodig.

Maarten plaatst zijn bestelling via de chatbox van de site: 189 euro voor honderd pillen. "U levert echt svp, het is mijn laatste geld", schrijft Maarten nog aan medewerker Niklas. Daarna ontvangt hij een track & trace-code. Als hij die invult, ziet hij zijn naam, adres en formaat van het pakket, plus de af te leggen route vanuit België. Alles lijkt te werken. Maar er gebeurt niets.