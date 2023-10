De overheid heeft nog miljarden over dit jaar. En dat is een probleem

Vorig jaar had de overheid nog 6,2 miljard euro in de schatkist zitten, dit jaar is er zo mogelijk nog meer over. Je zou denken: wat goed, zo'n spaarzame regering, maar zo werkt het niet. Het betekent feitelijk dat er heel veel plannen niet konden worden uitgevoerd.

Het wordt onderuitputting genoemd: het lukt de overheid niet om het geld dat is begroot voor beleid daar ook aan te besteden. Dat probleem is in de afgelopen jaren groter geworden. In 2022 ging het om dik 6 miljard, drie keer zoveel als in 2020.

Waarom dat geld niet is uitgegeven? Omdat het bijvoorbeeld door de stikstofcrisis niet lukte om nieuwe wegen te bouwen of doordat er geen nieuwe leraren te vinden zijn. Ook is het lastig momenteel om tanks en raketten aan te schaffen voor het leger, omdat materieel voornamelijk naar Oekraïne gaat.

Dat er geld overblijft aan het eind van het jaar is dus eigenlijk een slecht teken: het raakt de economie als allerlei plannen niet worden uitgevoerd. Het huizentekort blijft bestaan net als de files en het gebrek aan personeel in sectoren als de zorg en het onderwijs.

Volgens de Studiegroep Begrotingsruimte zijn "de ambities groter dan de uitvoeringscapaciteit". Het kabinet zou volgens de ambtenaren in het vervolg dan ook beter moeten kijken naar de haalbaarheid van plannen en de effecten ervan op de arbeidsmarkt.