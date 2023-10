Helft van elektrische rijders stapt over op benzine of diesel, maar Tesla-rijders blijven merk trouw

Veel autofabrikanten stippelen een toekomst uit waarin alleen nog plaats is voor elektrische auto's, maar de klant is nog niet overtuigd, blijkt uit een wereldwijde studie van het bekende onderzoeksbureau Standard & Poor's. Afgezien van Tesla-rijders koopt bijna de helft van de elektrische rijders weer een wagen op benzine of diesel.

Elektrische merken hebben grote moeite om hun klanten binnenboord te houden. Kopers zien de relatief hoge prijs, de beperkte actieradius en een gebrek aan oplaadmogelijkheden van elektrische auto's als de grootste nadelen.

Uit de gegevens van S&P blijkt dat 76 procent van alle Tesla-rijders wederom een elektrische auto wil gaan kopen. Ditzelfde geldt voor 63 procent van de Nissan-klanten, voor 60 procent van de Chevrolet-klanten, en voor 56 procent van de Mercedes-kopers. Audi (50 procent), BMW (46 procent), Ford (37 procent) en Porsche (36 procent) presteren duidelijk slechter.

De 'elektrische loyaliteit' zit wel in de lift. Blijkbaar vallen de nieuwe elektrische auto's minder tegen dan enkele jaren geleden. Merken als Audi en Mercedes hebben het percentage klanten dat weer een elektrische auto wil kopen, verdubbeld.