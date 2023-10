De rijkste mensen betalen in Nederland nog minder belasting dan in de VS

Deze grafiek gaan we de komende weken in de verkiezingsstrijd nog vaak terugzien. Gevonden door NRC-journalist Rick Rutten in de nieuwste editie van de Global Tax Evasion rapport.

Het laat zien dat de belastingdruk voor heel vel Nederlanders ongeveer gelijk is. De laagst betaalden betalen relatief het meeste belasting, zo'n 43 cent van iedere verdiende euro. Dat blijft zo ongeveer zo voor 90 procent van alle inkomend

Maar de tien procent die het meeste verdient, betaalt veel minder, zoals in de grafiek te zien is. De allerrijksten betalen maar 15 procent en dat is nog minder dan de rijken in de VS betalen.

De sterkste schouders dragen inderdaad bijna niks.