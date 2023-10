Gasunie koopt vanaf volgend jaar elektriciteit in van windparken

Gasunie gebruikt vanaf volgend jaar groene elektriciteit van windparken van energieleverancier Greenchoice voor het transporteren van onder meer aardgas in Nederland. Het staatsbedrijf heeft een contract voor vijf jaar afgesloten. De komende jaren wil Gasunie ook van andere nog te bouwen windparken stroom gaan inkopen.

Tot nu toe vergroende Gasunie in Nederland de eigen elektriciteitsinkoop nog volledig met zogeheten groenestroomcertificaten, speciale verhandelbare garantiebewijzen. Maar nu gaat het bedrijf dus rechtstreeks groene stroom inkopen. Daardoor wordt volgens Gasunie een kwart van het eigen energieverbruik gekoppeld aan groene én lokaal opgewekte elektriciteit.

"Gasunie heeft als energienetbeheerder de maatschappelijke taak om transport van energie te garanderen en de energietransitie te versnellen", verklaart financieel directeur Janneke Hermes. "In 2030 willen we het grootste deel van onze elektriciteitsbehoefte op uurbasis invullen uit hernieuwbare bronnen."

Opslag en transport

Gasunie is in Nederland verantwoordelijk voor het transporteren en opslaan van aardgas. Vanwege maatregelen tegen klimaatverandering zal dat steeds meer veranderen in onder meer waterstof en CO2.

Gasunie investeert tot 2030 bijna 10 miljard euro in de overgang van gastransportbedrijf naar een duurzame aanbieder van energie-infrastructuur. Het staatsbedrijf zei dat die investeringen nodig waren om Nederland in 2050 klimaatneutraal te maken. Gasunie heeft ook projecten lopen met onder meer groen gas en waterstof. Het bedrijf gaat bijvoorbeeld een landelijk transportnetwerk voor waterstof aanleggen en beheren.