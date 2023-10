Vervoerssector slaat alarm: Nederland komt tot stilstand

De filedruk neemt almaar toe, de treinen worden steeds voller en ook op Schiphol staan we lang te wachten, kortom het vervoer is momenteel niet optimaal in Nederland. Clubs als de ANWB, de NS en de Fietsersbond waarschuwen dat ons land tot stilstand dreigt te komen.

In totaal zeggen 25 organisaties uit de vervoerssector dat Nederland vastloopt. Er moet volgens de belangenorganisatie 2 tot 3 miljard per jaar bij om de bereikbaarheid van wonen, werken, zorg en onderwijs op peil te houden.

"Als er niets gebeurt, komt Nederland letterlijk stil te staan, maar ook economisch stil te staan. De verduurzaming stokt. En uiteindelijk is er een grote groep mensen die geen gebruik kan maken van mobiliteitsvoorzieningen, omdat het te duur wordt", zegt voorzitter van de Mobiliteitsalliantie Marga de Jager tegen RTL Nieuws.

Het nieuwe kabinet moet dan ook in actie komen, vindt de belangengroep. "Zorg in elk geval dat datgene wat gepland stond ook wordt uitgevoerd de komende jaren. Denk daarbij aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en de verbreding van de A4. Maar laat ook de pontveren, die zo belangrijk zijn om mensen over het water te vervoeren, bestaan."

Daarvoor is geld nodig, maar het levert ook geld op, doordat beter vervoer ook goed is voor de economie.