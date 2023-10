De prijzen dalen, er is deflatie

Volgens de officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek was er in oktober sprake van deflatie in Nederland. Afhankelijk van de definitie lag het prijspeil 1% of 0,4% lager dan dan dezelfde maand in 2022. Toen piekten de de energieprijzen; consumenten zijn daar nu 40% minder aan kwijt.

De 1% deflatie is volgens de Europese definitie (HICP). Bij de Nederlandse definitie (CPI, de consumentenprijsindex waarop veel contracten zijn gebaseerd) was dat 0,4%. In september waren deze cijfers respectievelijk 0,3% deflatie en 0,2% inflatie.