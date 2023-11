Nergens stelen mensen zo vaak internet van hun buren als in Nederland (nummer 2 blijft ver achter)

Je zou toch denken dat ook in Nederland gewoon iedereen zelf internet heeft, al is het alleen al omdat je een stabiele verbinding wil. Maar niets is minder waar. In Statista’s Global Consumer Survey geeft 18 procent van de Nederlandse respondenten aan dat ze hoofdzakelijk wifi gebruiken van hun buren of huisbaas.

Dat percentage is meer dan twee keer zo hoog als in andere onderzochte landen. Zo 'leent' in Duitsland en Frankrijk maar 7 procent internet van anderen. In de VS en het Verenigd Koninkrijk liggen die percentages met respectievelijk 4 en 2 procent nog lager.

Het is niet helemaal duidelijk waarom er in Nederland zoveel internet van de buren wordt gebruikt. Mogelijk komt dat omdat inbreken in iemands beveiligde wifi in ons land geen misdaad is, zoals in andere landen.