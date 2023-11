Dit is de oudste vliegmaatschappij ter wereld

Op 17 december 1903 ging het allereerste gemotoriseerde vliegtuig de lucht in op het strand van Kitty Hawk in de Amerikaanse staat North Carolina. Het waren de gebroeders Wright die het ding aan het vliegen kregen voor welgeteld 12 seconden. Het toestel legde 37 meter af.

Maar het duo zette snel stappen: nog diezelfde dag wist het vliegtuig dat maar 340 kilo woog, 260 meter ver te vliegen in een minuut tijd. Pas in 1906 werd de eerste vlucht boven Europa gemaakt, waarna in 1909 de Fransman Louis Blériot er voor het eerst in slaagde om het Kanaal over te vliegen. Pas in 1919 zou het lukken om de Atlantische Oceaan over te steken.

Het waren verschillende oorlogen die de luchtvaart rond 1910 in een stroomversnelling brachten. Het was namelijk ontzettend duur om een vliegtuig te bouwen. Pas toen overheden dachten dat vliegtuigen het verschil konden maken in conflicten werd er flink in geïnvesteerd. Er ontstond een strijd om records te vestigen: als eerste naar Londen of Parijs, als eerste de wereld rond. Zeker in die begintijd stortte er nogal eens een vliegtuig neer, meestal vanwege motorproblemen.

KLM

Nederland speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de burgerluchtvaart. Al in 1919 werd de KLM opgericht. Daarmee is het de oudste nog steeds bestaande vliegmaatschappij ter wereld. De vliegtuigen werden geleverd door Anthony Fokker. In 1927 vertrok de eerste vlucht van Amsterdam naar Batavia, zoals Jakarta toen heette. Het was de langste luchtverbinding ter wereld in die tijd.

CNN schrijft over de opkomst van de KLM: "Voor een land dat ooit de grootste koopvaardijvloot had ter wereld lijkt het logisch dat het ook een van de eerste nationale luchtvaartmaatschappijen opzette, die tevens een van de grootste spelers in de markt werd."

Er wordt gewezen op het koloniale verleden van ons land. "De behoefte om Amsterdam te verbinden met toenmalig Nederlands Oost-Indië zal ongetwijfeld een sterke motivatie zijn geweest om KLM van de grond te krijgen in die tijd."

In 1946 was de KLM de eerste Europese vliegmaatschappij die op regelmatige basis naar New York ging vliegen. "Tijdens de ruime eeuw van zijn bestaan was KLM altijd innovatief. En dat gold niet alleen voor zijn vloot. De maatschappij was ook een pionier als het gaat om socialmediagebruik. Het bedrijf introduceerde bijvoorbeeld als eerste een op social media gebaseerd vliegschema", besluit CNN.