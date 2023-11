In de categorie klein leed: waar zijn de groene kiwi's gebleven in de supermarkt? De sappige Nieuw-Zeelandse vrucht is smaakvol en een echte vitamine-bom. Hij gaat dan ook bij menigeen door de yoghurt, in een fruitsalade of los uit de hand naar binnen.

De gold kiwi's zijn nog wel te vinden, maar groene kiwi's zijn al enkele weken nauwelijks leverbaar. Het probleem zit hem in de oogst 'down under', vertelt online groenteboer Gert den Haan aan De Stentor. “In kilo’s wordt er evenveel geoogst als andere jaren. Maar in aantallen bij lange na niet. De kiwi’s die van de planten in Nieuw-Zeeland komen, zijn op dit moment opvallend groot, maar in aantal zijn het er stukken minder.”

Orkaan Gabriëlle

Dit komt door orkaan Gabriëlle, die in februari in Nieuw-Zeeland zorgde voor overstromingen en aardverschuivingen. “Kiwiplanten hebben daar in het voorjaar nog van te lijden gehad. Er kwamen veel minder bloemetjes aan en dus ook minder vruchten. De kiwi’s die wel uitgroeiden zijn flink groter dan normaal”, legt de groente- en fruitspecialist uit. “Normaal gesproken overlappen de kiwiseizoenen van Nieuw-Zeeland en Europa met een paar weken. Maar ook dat is dit jaar niet het geval. Een beetje dubbelop pech.”

Nog een paar weken wachten

“Het is voor ons helaas op dit moment niet mogelijk om kiwi’s in grote partijen in te kopen en te kunnen voldoen aan de vraag van onze klanten”, aldus woordvoerder Ronald van der Aart van Jumbo Supermarkten.

Ook bij de Albert Heijn zijn de groene kiwi's 'simpelweg op'. “Gelukkig hebben we ze binnenkort weer. Ongeveer over anderhalve week. Dan start het seizoen vanuit Italië”, laat een AH-woordvoerder weten.