Cryptotopman Bankman-Fried schuldig aan fraude

De oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, heeft zich schuldig gemaakt aan het frauderen van zijn klanten. Dat heeft een jury donderdag bepaald in de rechtszaak tegen de voormalig topman. Tegen de 31-jarige miljardair liepen zeven aanklachten, twee voor fraude en vijf voor samenzwering. Hij werd op alle fronten schuldig verklaard. Tijdens het proces, dat begin oktober van start ging, beschuldigden de aanklagers Bankman-Fried ervan 8 miljard dollar (ruim 7,5 miljard euro) van zijn klanten te hebben gestolen. Dat maakt de zaak een van de grootste financiële fraudes ooit. Bankman-Fried sluisde tegoeden van klanten van FTX door naar zijn investeringsfonds Alameda Research, en deed daar vervolgens risicovolle investeringen mee. Toen klanten daardoor niet bij hun geld konden, ging FTX failliet. Tijdens de rechtszaak hebben diverse vrienden en collega's verklaard dat Bankman-Fried persoonlijk opdracht gaf tot het misleiden van zijn klanten. De oud-topman gaf in de rechtbank toe fouten te hebben gemaakt in de aanloop naar het faillissement van FTX, maar ontkent van zijn klanten gestolen te hebben. Hij stelde dat hij dacht dat het geoorloofd was dat Alameda geld van FTX 'leende', en dat hij zich niet realiseerde hoe groot de schulden waren geworden tot beide bedrijven failliet gingen. Zijn advocaten waren volgens hem volledig op de hoogte van de transacties waarbij geld van FTX-klanten op een Alameda-bankrekening werd gestort. De maximale straf voor de fraude en samenzwering waaraan Bankman-Fried schuldig werd verklaard, is 110 jaar. Hoe hoog zijn straf daadwerkelijk zal zijn, wordt in een zitting op 28 maart 2024 bepaald. Bankman-Fried verklaarde vlak na de uitspraak donderdag dat hij zijn veroordeling zal aanvechten.