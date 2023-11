Jengelvrij vliegen: eerste kindvrije vlucht ooit is gisteren vertrokken

Na de adult-only hotels zijn er nu ook kindvrije vluchten, althans de eerste vertrok vrijdagmiddag naar Curaçao. Corendon had de primeur: passagiers van de vliegmaatschappij konden zonder kindergejengel vliegen. Dat is overigens niet gratis.

Het komt er simpelweg op neer dat het voorste gedeelte van het vliegtuig verboden terrein is voor gezinnen met kleine kinderen. Dan nog hoor je er weleens achterin de cabine eentje krijsen, maar je hebt er een stuk minder last van.

Het was World2Fly, waar Corendon het vliegtuig leaset dat het idee opperde bij Corendon-baas Atilay Uslu. "Ze deden de suggestie dat een deel een kindvrije zone kon worden. Topidee, heb ik direct laten doen. ’Bouw het er maar in’, zei ik.”

Het is niet alleen prettig voor mensen zonder kinderen, die nu weer gewoon een dutje kunnen doen in het vliegtuig. "Maar ook voor ouders is het fijn, zij hoeven zich niet bezwaard te voelen”, zegt de topman in De Telegraaf.

Hij had niet verwacht dat er zoveel commentaar op het plan zou komen. De kindvrije vlucht werd zelfs wereldnieuws. Mensen vinden dat je niet mag klagen over krijsende kinderen. Het hoort er nu eenmaal bij is het idee.

Ondertussen vinden de stoelen in het kindvrije gedeelte gretig aftrek, ook al kost een ticket 45 euro meer. Bovendien overwegen nu ook andere vliegmaatschappijen met kindvrije zones te komen in hun toestellen.