Je hond wordt steeds duurder

Voeding van honden is veel duurder geworden en daardoor kost een gemiddelde hond zijn baasje nu 240 euro per maand, berekende de Belgische datavergelijker HelloSafe. Hondenbrokken zijn meer dan 20 procent in prijs gestegen.

Het eten is een voorspelbare post. Dat is medische verzorgen niet.

Spoedeisende dierenartsbezoeken, de grootste uitgavenpost voor gezondheidszorg, kunnen oplopen van 140 tot 1.400 euro per jaar, afhankelijk van het dier en de duur van de vereiste behandeling. Dat kan gaan van laboratoriumtests over chirurgie tot ziekenhuisopname en tandheelkundige behandeling.