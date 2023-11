Mogelijk duurdere friet door uitstel aardappeloogst vanwege regen

Op veel plekken in Nederland kunnen boeren het laatste deel van de consumptieaardappelen in de grond nog niet oogsten door de hevige regenval afgelopen weken. Hierdoor nemen de risico's toe dat een deel van de oogst mislukt en dat zou gevolgen kunnen hebben voor de prijzen van met name friet. Dat zegt Hendrik Jan ten Cate, bestuurder bij landbouworganisatie ZLTO en akkerbouwer op het Zeeuwse eiland Tholen. "Een groot deel van de aardappelen is al geoogst, maar zo'n 20 procent zit nog in de grond. Op sommige plekken is het nog te nat om met de machines het land op te gaan", aldus Ten Cate. Het risico is dat de machines vast komen te zitten in de grond. Hij schat in dat een deel van de aardappelen dat nu nog in de grond zit, niet geoogst kan worden. Volgens de boer zitten er nu nog overwegend aardappelen in de grond die bedoeld zijn voor de productie van friet. Als een deel van de oogst mislukt, is de opbrengst per hectare lager en dat zal invloed hebben op de prijzen. Het is nog niet te zeggen wanneer en hoezeer die effecten zichtbaar zijn. "De markt reageert er nu nog weinig op, maar alles valt of staat met de kwaliteit van de aardappelen die zo boven de grond komen", aldus Ten Cate. 'Spannend' "Aardappelen die te lang onder water staan kunnen verstikken en rotten en in sommige grondsoorten, zoals zware klei, is het bijna niet meer mogelijk om de frietaardappelen op een fatsoenlijke manier boven te krijgen", zegt de boer. Het hele jaar heeft de akkerbouw al last gehad van wat Ten Cate een "bizar groeiseizoen" noemt, met afwisselend heel natte en heel droge periodes. Tot half oktober was het op sommige plekken zelfs te droog om te oogsten, wat voor veel ondernemers reden was om de oogst wat uit te stellen. "Het is heel spannend wat er dit najaar gaat gebeuren. De vooruitzichten zijn niet erg goed", besluit Ten Cate.