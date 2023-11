Er wordt dit najaar weinig wijn geoogst. Met een geschatte opbrengst van 242 tot 246 miljoen hectoliter wijn lijkt 2023 het slechtste wereldwijde wijnjaar te worden in ruim zestig jaar tijd. Dat schrijft het FD op basis van gegevens van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (IOV). Door tegenvallende druivenoogsten op het zuidelijk halfrond en in Europese wijnlanden valt de verwachte totale mondiale opbrengst 7% lager uit dan vorig jaar.

Daarmee zou de wijnproductie nog wel iets beter zijn dan in 1961, toen er ‘slechts’ 214 mln hectoliter wijn werd geproduceerd. Oorzaak: klimaatverandering.

Vooral Italiaanse, Spaanse en Griekse wijnboeren hebben last van veranderende weersomstandigheden. De IOV verwacht dat de productie in Italië dit jaar daalt met 12% vergeleken met vorig jaar, waarmee het niet meer de grootste wijnproducent ter wereld zou zijn. Voor Spanje wordt zelfs een daling 14% verwacht.