Ouderen hebben het goed in Nederland: nergens zijn de pensioenen zo hoog

Nederlandse ouderen willen nog weleens klagen over hun pensioen. Er is zelfs een complete politieke partij voor opgericht. Toch mogen ze tevreden zijn. Onderzoek in 47 landen wijst uit dat de pensioenen nergens zo goed zijn als hier.

Het Amerikaanse adviesbureau Mercer en de beleggersorganisatie CFA Research keken samen naar 50 indicatoren, verdeeld in drie sub-indices: de toereikendheid, dus in hoeverre levert het pensioenstelsel in een land genoeg pensioen? De duurzaamheid: kan het systeem op de lange termijn in stand worden gehouden? En de integriteit: hoe goed houdt de overheid toezicht op de pensioenen?

Nederland haalt de hoogste gemiddelde score. IJsland staat op de tweede plaats en Denemarken maakt de top drie compleet. Het slechtste pensioen krijg je in Argentinië. Vorig jaar stond Nederland nog op de tweede plaats, achter IJsland. Gek genoeg scoren landen als België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk fors lager op de index.

Hoewel Nederland nu voor een grote pensioenhervorming staat, hoeft dat niet verkeerd te zijn, aldus de onderzoekers. "Ondanks de ingrijpende hervormingen die momenteel in het pensioenstelsel worden doorgevoerd, bevindt Nederland zich in een goede positie om uitstekende uitkeringen te blijven bieden tijdens de overgang naar een meer individuele regeling.”