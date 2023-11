Shell dreigt Greenpeace met miljoenenclaim na klimaatprotest

Shell is een rechtszaak gestart tegen Greenpeace en dreigt met een miljoenenclaim na de klimaatprotesten tegen een nieuw olieboorplatform begin dit jaar, meldt de milieuorganisatie. Het olie- en gasconcern eist volgens Greenpeace dat alle protesten tegen zijn infrastructuur op zee of in havens waar ook ter wereld voor altijd worden gestaakt, anders volgt een schadevergoedingsclaim van 8,6 miljoen dollar. De rechtszaak gaat volgens Greenpeace over een protest waarbij zes activisten van de milieuorganisatie het drijvende productieplatform van Shell, Penguins, wisten te bezetten van 31 januari tot 12 februari. Activisten riepen het bedrijf op om te stoppen met het boren naar nieuwe olie- en gasvelden, en in plaats daarvan de verantwoordelijkheid te nemen en te gaan betalen aan het schadefonds waarover de wereldleiders tijdens de klimaatbesprekingen overeenstemming hebben bereikt. Greenpeace UK en Greenpeace International hebben tegen Shell verklaard dat ze zouden instemmen met een dergelijk protestverbod als de olieproducent ermee instemde te stoppen met het "verwoesten" van het klimaat. Ook eisen ze dat Shell zich houdt aan het Nederlandse gerechtelijk bevel dat het bedrijf verplicht zijn uitstoot tegen 2030 met 45 procent te verminderen ten opzichte van 2019.