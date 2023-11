De gemiddelde Nederlander koopt ieder jaar 46 kledingstukken

Een Nederlander koopt gemiddeld 46 nieuwe kledingstukken per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de HvA.

Dit aantal is iets lager dan in omringende landen, zoals Duitsland, Denemarken en Engeland, waar gemiddeld 50 tot 60 nieuwe kledingstukken per jaar worden gekocht.

Het onderzoek toonde ook aan dat Nederlanders gemiddeld 173 kledingstukken in hun kast hebben. Van deze kleding wordt er gemiddeld 50 stuks al meer dan een jaar niet gedragen.

Sokken tellen daar wel bij mee. Sokken worden beschouwd als kleding en worden daarom meegeteld in het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en MVO Nederland.

Deze cijfers laten zien dat Nederlanders veel kleding kopen, maar dat er ook veel kleding ongebruikt in de kast ligt. Dit is een belangrijke milieu- en duurzaamheidsvraagstuk. Kledingproductie is een grote vervuiler en het is belangrijk om kleding langer te gebruiken en minder nieuwe kleding te kopen.