Met ouderen hoeven we echt geen medelijden te hebben: gemiddelde overwaarde is 4 ton

Ouderen in Nederland hebben niet alleen het beste pensioen ter wereld, ze zitten er ook warmpjes bij door de enorme overwaarde op hun woning. Die bedraagt namelijk gemiddeld 4 ton.

Het grootste deel van het vermogen van Nederlanders komt uit hun huis: gemiddeld bedraagt het 135.000 euro, 47.000 euro meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CPB.

65-plussers hebben een gemiddelde overwaarde van 390.000 euro, bij 85-plussers is dat zelfs bijna 430.000 euro. Dat is een stuk meer dan bij mensen onder de 35, die gemiddeld 152.000 euro aan overwaarde hebben. Bij veertigers loopt dat op tot ruim 2 ton.

Let wel, dit is de overwaarde. Daar tegenover staat een hypotheek die bij de 35- tot 45-jarigen bijna 2,5 ton bedraagt en bij 85-plussers slechts iets meer dan 33.000 euro is.

En alle problemen op de woningmarkt ten spijt: ongeveer evenveel Nederlanders als tien jaar geleden hebben een koophuis, namelijk 56,5 tot 57 procent.