Schiphol hoeft van Rutte 4 toch niet te krimpen

Het kabinetsbesluit om het aantal vluchten op Schiphol vanaf het zomerseizoen 2024 te laten krimpen naar 460.000 starts en landingen per jaar, wordt voorlopig ingetrokken. Luchtvaartminister Mark Harbers heeft dat dinsdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het betekent dat Schiphol voorlopig weer maximaal 500.000 slots zal krijgen. Dat schrijft het FD.

Er is zware druk uitgeoefend door de VS. Ook de luchtvaartmaatschappijen oefenden, onder druk van de VS, druk uit. Minister Harbers (VVD) is voor die druk geweken,