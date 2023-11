Facebook-medeoprichter eist aftreden Elon Musk na naziberichten

Tesla-topman Elon Musk ligt zwaar onder vuur nadat bekend is geworden dat op zijn socialemediaplatform X geregeld antisemitische berichten staan. Facebook-medeoprichter Dustin Moskovitz roept de miljardair zelfs op om af te treden. Eerder werd al bekend dat softwarebedrijf IBM zich als adverteerder terugtrekt op X om de berichten. Volgens Moskovitz, tegenwoordig topman van softwareleverancier Asana, staat X-topvrouw Linda Yaccarino voor de grootste uitdaging tot nu toe: "Neemt ze afstand van haar antisemitische baas of wil ze het risico lopen nog meer adverteerders te verliezen?" De ophef volgt op de publicatie van screenshots van advertenties voor grote Amerikaanse merken zoals Apple, Oracle en IBM die te zien waren naast berichten waarin de ideeën van Adolf Hitler of het Derde Rijk werden opgehemeld. Musk zou zelf onlangs een bericht op X waarin werd gesteld dat "Joden de haat tegen blanken aanwakkeren", hebben onderschreven met de opmerking: "Je spreekt de waarheid." Kristin Hull, topvrouw van Nia Impact Capital, dat investeert in Tesla, verklaart "geschokt te zijn" door de opmerking van Musk. "De grillige, racistische en antisemitische uitspraken van een topman hebben een directe invloed op het merk en de bedrijfsresultaten van Tesla. Dit gedrag kan het merk op de lange termijn schaden."