Disney en andere mediabedrijven stoppen tijdelijk met adverteren op X

The Walt Disney Company heeft vrijdag gezegd dat het een pauze heeft ingelast in het adverteren op X. Ook Warner Bros. Discovery heeft bevestigd dat het voorlopig niet adverteert op het socialemediaplatform van Elon Musk. Volgens de Amerikaanse nieuwssite CNBC zijn ook verschillende andere mediabedrijven, waaronder Comcast en Paramount Global tijdelijk gestopt met adverteren op X. Eigenaar Elon Musk van X ligt zwaar onder vuur, omdat hij onlangs reageerde op een bericht op X. Daarin stond dat "Joden de haat tegen blanken aanwakkeren". Musk reageerde met: "Je spreekt de waarheid." Apple kondigde eerder al aan om voorlopig te stoppen met adverteren op X in verband met antisemitisme op het socialemediaplatform. Advertenties van de iPhone-maker zouden te zien zijn geweest bij haatzaaiende en antisemitische berichten op het platform. Het Witte Huis veroordeelde Musk vrijdag nog om diens "weerzinwekkende promotie" van antisemitisme. Een woordvoerder zei dat die "promotie van antisemitisme en racistische haat in de sterkst mogelijke termen wordt veroordeeld, omdat die indruist tegen de kernwaarden van Amerikanen".