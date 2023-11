Waarom zijn kruidnoten dit jaar zoveel duurder geworden?

De zakjes worden kleiner en de prijzen worden groter. Kruidnoten zijn niet meer het goedkope strooigoed dat het eens was. De prijs van een kilozak choco-pepernoten is dit jaar door de grens van 5 euro gegaan. Wat is er aan de hand?

Dure grondstoffen

Het zit zo: de grondstoffen voor kruidnoten zijn het afgelopen jaar een stuk duurder geworden. "De prijs van suiker is meer dan verdubbeld”, zegt Oscar de Lange, directeur-eigenaar van Van Delft Biscuits, tegen de NOS. Van Delft is goed voor de productie van ongeveer 5,5 miljard pepernoten per jaar. “Tarwe is ook meer dan verdubbeld”, vervolgt hij. “En dan hebben we het nog niet eens over chocolade.”

Slechte oogstverwachtingen

De grondstofprijs van cacao is in tien jaar niet zo hoog geweest op de beurzen. "Ze komen dicht bij de vorige piek uit 2011", zegt sectoreconoom food Thijs Geijer van ING. "Een belangrijke factor hierbij zijn de ongunstige weers- en oogstverwachtingen in de belangrijkste productiegebieden. Die bepalen mede de prijs."

Andere agrarische grondstoffen, zoals granen en plantaardige olie, ondervinden nu juist een prijsdáling. Cacao en suiker worden juist duurder, en dat heeft uiteraard invloed op de prijzen van snoepgoed en chocola in de winkel.

Kleine verpakkingen, grote prijzen

De Lange ziet een trend richting kleinere verpakkingen. "Hoe hoger de prijs wordt, hoe meer mensen geneigd zijn kleinere zakken te kopen. Dat is in principe duurder, maar het lijkt goedkoper." Ook de chocoladeletters worden kleiner. Droste biedt bijvoorbeeld een honderdgrammer aan naast de klassieke en meest verkochte letter van 135 gram.

Dit heeft niks te maken met 'graai-' of 'krimpflatie' volgens commercieel directeur Bernard Brummelaar van Droste. "We betalen bijvoorbeeld 50 procent meer voor cacao, onze belangrijkste grondstof, en 25 procent meer voor suiker." De prijsverhogingen en productverkleiningen zijn dus bittere noodzaak. "We willen onze producten betaalbaar houden, ook voor mensen met een smallere beurs."