Zoveel procent van de mensen zou stoppen met werken als ze geld genoeg hadden

Wat zou je doen als je de loterij wint? Stoppen met werken of lekker doorgaan omdat je het zo leuk vindt? Maar liefst 70 procent van de mensen zou gewoon blijven werken.

Dat blijkt uit de Waarde van Werk Monitor van de UvA, waarvoor ongeveer 5000 mensen tussen de 18 en 69 jaar zijn ondervraagd. In 2019 zou nog 73 procent van de mensen blijven werken, al was het voor het geld niet nodig. Dat percentage is dus iets gedaald.

Het percentage mensen dat vrije tijd zegt heel belangrijk te vinden, steeg daarentegen van 54 naar 58 procent. Ondertussen steeg het percentage mensen dat liever zou leven in een maatschappij waarin minder de focus ligt op geld en bezittingen ook van 67 naar 71 procent. 68 procent wil een eenvoudigere, natuurlijkere manier van leven.

Wat niet met elkaar valt te rijmen, is dat we salaris wel steeds belangrijker zijn gaan vinden: 34 procent vond dat in 2019 heel belangrijk, tegen 40 procent nu. "Er bestaat een spanning tussen het belang dat mensen op korte termijn hechten aan behoud van hun koopkracht en hun wens om op langere termijn minder nadruk te leggen op geld en bezit en bij te dragen aan een duurzame economie”, legt onderzoeker Paul de Beer uit.

Positief is wel dat we een baan met impact, waarmee je een bijdrage levert aan de maatschappij, steeds belangrijker zijn gaan vinden.