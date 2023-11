Euro stijgt naar hoogste niveau in drie maanden

De euro is gestegen tot het hoogste niveau sinds eind augustus. De Europese munt profiteert vooral van een zwakkere Amerikaanse dollar. Die staat onder druk door speculatie dat de Federal Reserve volgend jaar al de eerste renteverlagingen zal doorvoeren. De euro bereikte maandagochtend op een niveau van 1,0936 dollar de hoogste stand in bijna drie maanden. Rond 08.50 uur noteerde de munt op 1,0912 dollar, ten opzichte van 1,0876 dollar op vrijdag. De Fed hield begin deze maand voor de tweede keer op rij een rentepauze en beleggers hopen dat de centrale bank nu echt klaar is met verhogen van de leenkosten om de inflatie te bestrijden. Recente zwakke macro-economische cijfers en een afkoelende inflatie voeden daarbij de hoop dat het rentetarief in 2024 weer omlaag zal gaan om de economische schade van de eerdere renteverhogingen te beperken. Zo zou een eerste renteverlaging in de Verenigde Staten mogelijk al in maart volgend jaar kunnen plaatsvinden. Geen renteverlaging Fed-voorzitter Jerome Powell heeft echter wel gewaarschuwd dat de centrale bank niet zal aarzelen om de rente verder te verhogen mocht dat nodig zijn om de inflatie te beteugelen. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) besloot vorige maand om de leenkosten niet nog verder te verhogen om de inflatie te bestrijden. Verschillende ECB-bestuurders hebben de laatste tijd aangegeven dat de rente nu hoog genoeg is om de inflatie op het gewenste niveau van 2 procent te krijgen. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde wel dat de centrale bank "waakzaam" moet blijven ten aanzien van de inflatie. Volgens Lagarde zal er de "komende paar kwartalen" dan ook nog geen renteverlaging komen in het eurogebied.