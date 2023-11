Goedkoper leven: de 7 meest gemaakte fouten in de winkel

Supermarkten en andere winkels doen hun best om te zorgen dat jij zoveel mogelijk geld uitgeeft. Ze zeggen de goedkoopste te zijn en zo, maar dat is schijn. Ze willen je geld. Er zijn een par fouten, schrijft Het Nieuwsblad, die je maakt waardoor je teveel geld uitgeeft.

FOUT 1. Je bukt nooit

Als het om winkelen in de supermarkt gaat, zijn er een paar basisprincipes die eigenlijk tweede natuur moeten worden. Budgetcoach Sara Van Wesenbeeck, auteur van het boek ‘Hack je budget’ tegen Het Nieuwblad: “Kies de goedkoopste supermarkt. Maak een boodschappenlijst en wijk daar niet van af.”

“Neem een kleinere winkelwagen of een mandje: een grote kar doet kopen. Ga in de winkel door de knieën, want onderin vind je de goedkopere producten. Weet dat kant-en-klaar duurder is, net als voorverpakt en voorgesneden.”

FOUT 2. Je kijkt maar naar één prijs

“We gooien te vaak zomaar dingen in onze winkelkar zonder de prijs per kilo, per liter of per stuk te bekijken. Dat is jammer, want je zal merken dat prijzen van vergelijkbare artikelen echt kunnen verschillen. Ga niet blind af op het bedrag op de verpakking, bekijk altijd de prijs per gewichtseenheid of per stuk. Vaak zijn die in kleine lettertjes vermeld, een leesbril kan dan handig zijn.”

FOUT 3. Je voelt je tegoed voor huismerken

Veel mensen zijn ‘food snobs’ en trekken hun neus op voor huismerken “want die zijn sowieso minder lekker”. Geef die huis- en budget­merken een kans, zegt Sara Van Wesenbeeck: ­“Organiseer een smaaktest met het hele gezin. De resultaten kunnen verrassen."

FOUT 4. Je bent gek op ‘2 + 1 gratis’

Kortingen en promoties zijn vaak een legale manier van oplichterij “Lees van elk product dat je pakt de prijs: zo ken je na een paar bezoeken de prijzen van al je basisproducten en herken je valse promoties zoals een ‘2 + 1 gratis’ in combinatie met een gestegen eenheidsprijs. De tandpasta mag dan 40 procent afgeprijsd zijn, je doet geen voordeel als die tandpasta van een A-merk is die dubbel zo duur is als je gebruikelijke merk. Een voorraadje aanleggen is goed, zolang je een buffer van drie maanden loon hebt aangelegd. Want wat heb je aan drie flessen ketchup als je op het einde van de maand je gasrekening niet kunt betalen?”

FOUT 5. Je rekent verkeerd

“In folders wordt vaak gegoocheld met procenten of zoveel stuks gratis bij aankoop van een aantal verpakkingen, waardoor je denkt dat de korting groter is dan die werkelijk is”, zegt Foldervreter Chris Snick tegen Het Nieuwblad. “Reken daarom altijd uit hoeveel korting je uiteindelijk op het volledige bedrag krijgt. 50 procent korting vanaf twee verpakkingen is wel degelijk interessanter dan 50 procent korting op de tweede verpakking. In dat laatste geval krijg je maar 25 procent op het totaalbedrag.”

FOUT 6. Je laat je leiden door “voordeelverpakkingen”

Voordeelverpakking klinkt goedkoop. Maar is het ook zo? reken het in de winkel uit en vaag je af of je voor een miniem prijsverschil een kast voor spullen wilt hebben

FOUT 8. Je kiest de verkeerde kassa

Gebruik de zelfscan. Je weet dat zeker dat het goed gaat en je ziet de prijzen van alles wat je hebt gekocht langskomen. Op den duur leer je daardoor veel beter wat alles kost.