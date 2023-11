Britse stroomprijs rijst de pan uit: Café rekent gasten 2,30 euro per uur voor terrasverwarmer

Ook al is het guur weer en is het lekker warm in het café, toch willen veel (rokende) bezoekers graag op het terras zitten. En dan komt de terrasverwarmer al snel om de hoek kijken. Dit opmerkelijke apparaat kost café-eigenaren klauwen met geld. Normaal gesproken worden deze kosten doorberekend aan de klant via de drankprijzen.

Maar een pub in de Engelse stad Stockton-on-Tees wil hier een einde aan maken. Ze hebben een muntjesautomaat gekoppeld aan de terrasverwarmers. Voor één pond kun je de verwarming een half uur laten loeien, meldt The Independent. Zo blijft de prijs van een pint bier hetzelfde, ook al zijn de energiekosten per eenheid met 150 procent gestegen.

"Het komt voor dat de zaak bijna leeg is en verwarmd maar klanten toch buiten gaan zitten en dan de terrasverwarming aan willen. Dat kost gemiddeld al gauw 1100 euro per maand aan energie", zegt de eigenaar van Hydes Bar Norton.

Eerder ging een café in Antwerpen al over tot het installeren van muntautomaten om de verwarmingskosten van de open lucht te dekken. Voor 20 cent krijg je bij Café Mombasa in Borgerhout 10 minuten warmte. Net genoeg tijd om een sigaret op te roken.